В США появится реалити-шоу в стиле «Бриджертонов» и романов Джейн Остин. Его герои будут искать пару

Американский стриминговый сервис Peacock анонсировал новое реалити-шоу, вдохновленное эпохой Регентства, романами Джейн Остин и, вероятно, сериалом «Бриджертоны». Оно будет называться «Гордость и предубеждение: эксперимент в романтике», сообщил.

Его участниками станут молодые люди, желающие найти пару. Им предстоит это сделать в атмосфере XIX века, путешествуя в исторических экипажах, развлекаясь стрельбой из лука и передавая друг другу рукописные письма. В центре шоу окажется девушка, которая будет выбирать лучшего среди потенциальных женихов.

«Перенесенная в Англию времен Регентства группа подходящих и подающих надежды претендентов должна будет завоевать сердце нашей героини и ее двора. Размещенные в замке в сельской местности, на фоне прекрасных холмов, героиня и ее женихи испытают то, о чем мечтают», — обещает компания.

В данный момент создатели проекта начали кастинг участников. Они должны быть не моложе 21 года и иметь возможность участвовать в съемках на протяжении семи недель. В ходе отбора будущим героям телешоу предстоит рассказать о своем дейтинг-опыте, отношении к приложениям для знакомств, а также современных романах.