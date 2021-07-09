Проклятый дом и Эдриан Броуди в роли многодетного отца в трейлере сериала «Чапелвейт»

Актер сыграл капитана Чарльза Буна, который после смерти своей молодой жены переезжает вместе с детьми в старинный дом «Чапелвейт» в штате Мэн. Вскоре он начинает замечать, что фамильное поместье полно пугающих и опасных секретов.

В сети появился трейлер мистического сериала «Чапелвейт», снятого по рассказу Стивена Кинга «Поселение Иерусалим». Главную роль в экранизации исполнил обладатель «Оскара» Эдриан Броуди .

Герою приходится окунуться в мрачную историю своей семьи и противостоять темным силам, одолевшим дом. Помочь в этом предстоит девушке по имени Ребекка Морган, которая планирует стать гувернанткой детей капитана и написать готический роман о тайнах «Чапелвейта».

Ребекку в шоу сыграла актриса Эмили Хэмпшир, известная по ситкому «Шиттс Крик». Также в сериале приняли участие Сирена Гуламгаус, Йэн Хо, Трина Коркам, Горд Рэнд, Женевьев ДеГреэйвс, Аллегра Фултон, Майкл Хью, Джоэнн Боланд и Дин Армстронг.

Сценаристами «Чапелвейта» выступили Джейсон и Питер Филарди. Спродюсировали проект они же совместно с Броуди, Дональдом Де Лайном и Берром Стирсом. Последний также стал одним из режиссеров-постановщиков экранизации. Премьера сериала состоится 22 августа.