Дуа Липа снимется в кино. Ее первым фильмом станет шпионский триллер «Аргайл»

Певица Дуа Липа впервые снимется в кино. Ее актерским дебютом станет фильм британского режиссера и продюсера Мэттью Вона («Звездная пыль», «Пипец») под названием «Argylle» («Аргайл»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Дуа Липа присоединится к звездному актерскому составу проекта. В шпионском триллере она сыграет вместе с Брайаном Крэнстоном, Самюэлем Л. Джексоном, Генри Кавиллом, Сэмом Рокуэллом, Брайсом Далласом Ховардом, Кэтрин О’Хара и Джоном Сина.

Картина предположительно станет началом франшизы, основанной на одноименном романе Элли Конвей. Она расскажет о величайшем в мире шпионе и искателе приключений по имени Аргайл. Сценарий напишет Джейсон Фучс («Чудо-женщина», «Пэн: Путешествие в Нетландию»).