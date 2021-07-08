Роспотребнадзор: в России заболевает менее 1% привитых двумя компонентами вакцины

Согласно официальным данным Минздрава, только 0,7% полностью привитых россиян заражаются коронавирусом. Это этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

По ее словам, эти цифры взяты из единого ресурса здравоохранения, где ведется строгий учет каждого заболевшего и привитого.

«Люди с таким статусом заболевают в 0,7 процентах случаев от общего количества привитых. То есть у нас все привитые не дают никаких клинических проявлений, кроме малого количества — это 2 человека на 300 привитых. Все наши вакцины, которые уже на рынке, дают примерно одно и то же количество — от 0,71 до 0,76 процента», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что в основном у привитых заболевание протекает в легкой форме. «Но надо иметь в виду, что если мы будем считать немножко по-другому и считать людей, которые хотя бы получили одну дозу вакцины, то тогда количество заболевших будет выше», — добавила она.

30 июня во время прямой линии Владимир Путин сказал, что коронавирусом переболевают около 10% привитых. Однако вице-премьер России Татьяна Голикова возразила, что на самом деле доля заболевших составляет всего 2,5%.