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В сети появился трейлер комедии «Отчаянные аферистки» с Кристен Белл и Винсом Воном

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:55

Киностудия STXfilms опубликовала трейлер комедийного фильма «Отчаянные аферистки» («Queenpins»), главные роли в котором исполнили Кристен Белл («Вероника Марс», «Очень плохие мамочки») и Кирби Хауэлл-Батист («Круэлла», «Почему женщины убивают»).

Ролик предваряет выход картины, премьера которой намечена на 10 сентября. Лента расскажет о двух домохозяйках, решивших заняться криминальной деятельностью. Они заработают миллионы на обмене купонов на еду, прежде чем об их махинациях узнают.

Помимо Белл и Хауэлл-Батист в фильме снялись Джоэл МакХейл, Винс Вон и Пол Уолтер Хаузэр. МакХейл сыграл мужа одной из героинь, а Вон — почтового инспектора, а Хаузэр выступил в роли специалиста по предотвращению убытков, который раскрыл преступление двух женщин.

Сценаристами и режиссерами комедии стали Арон Годет и Гита Пуллапилли. Среди продюсеров проекта — Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Дюплекс»), Майк Аптон («Джон Уик», «Няня»), Линда МакДонаф («Драйв») и Стюард Форд («Лоудаун»).

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