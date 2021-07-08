Суд лишил рэпера Элджея водительских прав за отказ от медосвидетельствования

Мировой суд Тушинского района оштрафовал на 30 тыс. рублей и лишил водительских прав рэпера Элджея. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря судебного участка.

По словам пресс-секретаря, Алексей Узенюк (настоящее имя рэпера) признан виновным в совершении административного правонарушения.

«Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев», — уточнила она.

26 мая телеграм-канал Baza сообщил, что Элджей пытался скрыться от сотрудников полиции на скорости в 230 км/ч. Рэпера догнали и доставили в отделение для проведения медосвидетельствования, но он отказался от этой процедуры.

Таким образом музыкант попал под статью 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).