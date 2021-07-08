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Apple TV+ показал трейлер сериала «Мистер Корман». Главную роль в нем сыграл Джозеф Гордон-Левитт

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:05

В сети появился трейлер сериала «Мистер Корман», в котором главную роль сыграл Джозеф Гордон-Левитт. Ролик опубликовали на ютьюб-канале стримингового сервиса Apple TV+.

Проект рассказывает о жизни школьного учителя, который когда‑то мечтал стать музыкантом. Он переживает разрыв с девушкой, вынужден жить со своим старым другом и сталкивается с разочарованием в жизни.

«Мрачно смешная, по-странному красивая, глубоко искренняя, эта понятная комедийная драма говорит о нашем современном поколении 30-летних — богатых на добрые намерения, бедных из‑за своих студенческих займов и работающих, чтобы повзрослеть когда‑нибудь прежде, чем состариться», — так описывают «Мистера Кормана» его создатели.

Гордон-Левитт выступил одновременно сценаристом, продюсером и режиссером трагикомедийного шоу. В актерский состав сериала вместе с ним вошли Джуно Темпл («Трещины»), Шеннон Вудворд («Мир Дикого Запада») и Дебра Уингер («Городской ковбой»).

Два пилотных эпизода выйдут 6 августа на Apple TV+, остальные восемь будут появляться на платформе каждую пятницу.

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