Путин снял запрет на чартерные рейсы в Египет

Президент России Владимир Путин отменил собственный указ от ноября 2015 года, который запрещал чартерные полеты на курорты Египта. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Также указом президента отменяется рекомендация туроператорам воздерживаться от продажи туров на египетские курорты, кроме Каира.

Запрет на чартерные рейсы в Египет был введен в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. В тот год 31 октября произошло крушение самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Погибли 224 человека.

ФCБ назвала случившееся терактом: эксперты нашли среди обломков и в багаже следы взрывчатки — бомба сработала во время полета. Египетский суд не признал катастрофу терактом, а погибших — россиянами.

В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. Чартерные полеты в курортные города Египта по-прежнему были не разрешены, хотя постоянно появлялась информация о скором снятии запрета.