Горы Колумбии, оживленные танцы и много волшебства: Disney показал трейлер мультфильма «Энканто»

«Энканто» рассказывает историю семьи Мадригал, которые живут в зачарованном городе в горах Колумбии. Каждому члену семьи были дарованы уникальные способности: сверхсила, исцеление или перевоплощение. Только у единственной 15-летней девочки Мирабель не было никакого дара, однако именно ей предстоит спасти свою семью и городок Энканто от смертельной опасности.

Студия Disney выпустила трейлер своего 60-го полнометражного анимационного фильма «Энканто». Мультфильм выйдет в кинотеатрах 25 ноября 2021 года.

Режиссерами мультфильма выступили Байрон Говард и Джаред Буш, которые работали над «Зверополисом». Компанию им составила Чариса Кастро Смит, написавшая сценарий для «Призраков дома на холме».

Композитором стал Лин-Мануэль Миранда, написавший музыку для «Гамильтона» и «Моаны».