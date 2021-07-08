В Волгограде появилось граффити с Черной Вдовой. Именно в этом городе родилась супергероиня

Именно в Волгограде, по канону киновселенной, родилась супергероиня Наташа Романофф . Поэтому к выходу фильма художникам Алексею Бережнову и Алексею Захарову пришла идея сделать арт-проект и обратить внимание на родину персонажа.

В Волгограде появилось граффити, посвященное Черной Вдове — героине комиксов Marvel, сольный фильм которой выходит в российский прокат 8 июля. Об этом « Афише Daily » сообщили представители Disney Россия.

Мурал представляет собой двойную экспозицию с портретом Скарлетт Йоханссон в образе Черной Вдовы и юной Наташей Романофф на фоне Волгограда советской эпохи. Среди прочего на граффити изображены знаменитый Волгоградский трамвай, один из первых кинотеатров в городе— Победа, а также Центральный вокзал.

Для меня это особенное произведение. Во-первых, я фанат фильмов Marvel, приятно, что мой родной город как‑то причастен к этой вселенной. Во-вторых, такие проекты часто обсуждаются во всем мире, хочется, чтобы на Волгоград обратили внимание. В-третьих, таких больших изображений я еще никогда не рисовал! Спасибо Disney Россия, что поддержали идею и помогли с реализацией!

Работа находится на стене торгово-развлекательного центра «Европа Сити Молл». Площадь изображения — 720 квадратных метра, чтобы создать его, художники потратили 7 дней и почти 100 литров краски. Найти граффити можно по отметкам в «Яндекс.Навигаторе» и «Яндекс.Картах».

Действие «Черной Вдовы» происходит после событий «Первого мстителя: Противостояние». По сюжету участница команды Мстителей Наташа Романофф вынуждена вернуться на родину, чтобы встретиться с семьей и разобраться с ошибками прошлого. Ей предстоит столкнуться с суперзлодеем Таскмастером.

Главную роль исполнила Скарлетт Йоханссон, кроме нее в фильме снялись Дэвид Харбор, Флоренс Пью, О-Т Фагбенли, Рейчел Вайс и другие. Режиссером выступила Кейт Шортленд. Посмотреть финальный трейлер картины можно здесь.