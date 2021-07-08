В Малави открылась школа, напечатанная на 3D-принтере. Это первый случай в истории

В районе Салима в Республике Малави открылась первая в мире напечатанная на 3D-принтере школа. На ее создание ушло всего 18 часов, сообщает CDC.

За разработку проекта отвечала компания 14Trees — она напечатала на 3D-принтере. Затем рабочие отдельно поставили окна, двери и крышу. Дети начали учиться в ней еще 21 июня, однако официальное открытие прошло на днях.

14Trees использует запатентованную технологию, которая в разы ускоряет процесс 3D-печати. Стоимость производства и количество материалов при этом уменьшаются. Углеродный след от разработки становится в два раза короче, чем обычно.

Авторы проекта планируют установить такие же заведения в Кении и Зимбабве. Это позволит Африке обеспечить образование для большего количества детей и развить инфраструктуру с минимальными затратами.

Первая напечатанная школа расположилась в деревне Калонга. Всего в округе стало 13 учебных заведений. При населении в 38 тыс. человек необходимо возвести еще 50 подобных строений.

По данным ЮНИСЕФ, в Малави не хватает как минимум 36 тыс. классов. На постройку традиционных зданий уйдет около 70 лет, а технология 14Trees позволить решить проблему за 10 лет.

«Меня очень впечатлило новое здание, его долговечность и дизайн. В школе просторно и удобно, раньше было не так. Обучение теперь может происходить как в классе, так и за его пределами. Эта школа заметно отличается от тех, что строятся в районе. Она привлечет больше учеников. Те школьники, что бросили образование, вернутся на уроки», — сказала местный советник по вопросам начального образования Джулиана Купханга Чикандила.