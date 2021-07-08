Режиссер «Kingsman» снимет шпионский боевик о секретных агентах с Сэмюэлем Л.Джексоном

Режиссер Мэттью Вон («Kingsman», «Люди Икс: Первый класс») поставит новый шпионский боевик. Продюсировать проект будет компания Вона Marv Films, пишет Observer.

Фильм расскажет о писательнице, которая страдает от амнезии. Она пишет шпионские романы и однажды вспоминает, что сама была секретным агентом мирового класса. Оказывается, что ее подставила одна организация, и теперь девушка хочет ей отомстить.

Главную роль может сыграть Брайс Даллас Ховард («Черное зеркало», «Прислуга»), на данный момент ведутся переговоры. Сэмюэль Л.Джексон («Джанго освобожденный», «Криминальное чтиво») сыграет агента-мошенника, который раскрывает подпольные шпионские объединения.

Вон и Джексон уже работали вместе. В боевике «Kingsman: Секретная служба» актер сыграл злодея Ричмонда Валентайна.

Также в фильме появится Сэм Рокуэлл, снимавшийся в фильмах «Зеленая миля», «Кролик Джоджо» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».