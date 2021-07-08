перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Минфин предложил повысить страховые взносы для зарплат выше 122 тыс. рублей в месяц 10:59
Суд Франции назначил лишение свободы 11 людям за буллинг в сети 10:46
«Тампа» обыграла «Монреаль» и выиграла Кубок Стэнли. Андрей Василевский стал лучшим игроком плей-офф 9:51
Власти Токио введут режим ЧС на период Олимпиады из‑за коронавируса 8:39
Hulu опубликовал трейлер документального сериала «Маккартни 3, 2, 1» 2:07
England/Twitter Сборная Англии впервые в истории сыграет в финале Евро. Ее соперником будет Италия
Сборная Англии впервые в истории сыграет в финале Евро. Ее соперником будет Италия 1:37
Студенты «Вышки» потребовали отстранить секретаря студсовета за гомофобные высказывания 0:59
В Суперфинал чемпионата России по шахматам среди мужчин впервые вышла девушка — Александра Горячкина 0:09
В сети появился трейлер мультфильма «Семейка Аддамс-2» Вчера в 23:11
Холзи искореняет социальную стигму на обложке нового альбома. Он выйдет 27 августа Вчера в 22:46
Кадр из сериала «Американская история ужасов» Эд Харрис, Сара Полсон и Джереми Реннер: актеры, которым разонравились их персонажи
Эд Харрис, Сара Полсон и Джереми Реннер: актеры, которым разонравились их персонажи Вчера в 22:39
Скончался актер Роберт Дауни-старший Вчера в 22:06
Андрей Звягинцев снимет свой первый фильм на английском языке Вчера в 21:48
Дональд Трамп подал в суд на Twitter, Facebook и Google из‑за блокировки его аккаунтов Вчера в 21:24
Захват заложников в Сбербанке, «Спутник V» в журнале Nature и другие новости дня Вчера в 20:52 Дайджест
Ярмарка Cosmoscow объявила первых участников. Среди них — галереи Jart, MYTH и Orekhov Gallery Вчера в 20:50
«Возвращаюсь к жизни в интернете»: Роман Протасевич завел новый твиттер-аккаунт и ответил на вопросы Вчера в 20:10
Стилист Сергей Зверев будет участвовать в выборах в Госдуму от партии «Зеленые» Вчера в 20:08
Некоторые московские музеи объявили себя COVID-free. Теперь в них нельзя попасть без QR-кода Вчера в 19:26
Skillbox выпустил курс «Мир Страдающего Средневековья» Вчера в 18:57
Отключить рекламу

Суд Франции назначил лишение свободы 11 людям за буллинг в сети

Виктория Шанина
Сегодня в 10:46

Во Франции суд приговорил 11 человек к лишению свободы за кибербуллинг. Они угрожали девушке, которая опубликовала в инстаграме ролики с критикой ислама, сообщает «Би-би-си».

Пострадавшая — француженка Мила. В 16 лет она проводила в инстаграме прямой эфир, в котором рассказывала о своих сексуальных предпочтениях. В комментариях один молодой мусульманин назвал ее «грязной лесбиянкой».

В ответ Мила сняла ролик, в котором назвала ислам «религией ненависти». Видео стало вирусным и девушка начала получать «сотни тысяч» оскорбительных сообщений и комментариев с угрозами. Сейчас Миле 18 лет, она была вынуждена бросить школу из‑за постоянного буллинга, теперь девушка живет под круглосуточной охраной полиции.

История вызвала широкий резонанс в сети. Сторонники девушки ставят хэштег #JeSuisMila («Я — Мила»), а противники — #JeNeSuisPasMila («Я — не Мила»). Юзеры обсуждают свободу слова, богохульство и защиту школьников от жестокого обращения в интернете.

В начале июля против десяти мужчин и трех женщин в возрасте от 18 до 30 лет возбудили уголовные дела за кибербуллинг, некоторые проходили обвиняемыми в угрозах убийством. Одного обвиняемого отпустили из‑за отсутствия доказательств, другого — из‑за несоблюдения требуемых следственных процедур.

Таким образом, приговоры вынесли 11 подсудимым. Всем назначили условные сроки от четырех до шести месяцев, некоторым — выплатить 1,5 тысячи евро в качестве возмещения ущерба подростку и 1 тыс. за ее судебные издержки.

По результатам расследования выяснилось, что Мила высказала субъективное мнение о религии и не оскорбила никого лично. В одном из интервью она извинилась перед теми, что «мирно практикует религию» и сказала, что сожалеет о своей грубости и широкого распространения ролике в сети. От смысла своих высказываний Мила не отказалась.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Судная ночь навсегда
Беспредел и истребление человечества переходят в Техас
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
BBC News
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить