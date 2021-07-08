Суд Франции назначил лишение свободы 11 людям за буллинг в сети

Во Франции суд приговорил 11 человек к лишению свободы за кибербуллинг. Они угрожали девушке, которая опубликовала в инстаграме ролики с критикой ислама, сообщает «Би-би-си».

Пострадавшая — француженка Мила. В 16 лет она проводила в инстаграме прямой эфир, в котором рассказывала о своих сексуальных предпочтениях. В комментариях один молодой мусульманин назвал ее «грязной лесбиянкой».

В ответ Мила сняла ролик, в котором назвала ислам «религией ненависти». Видео стало вирусным и девушка начала получать «сотни тысяч» оскорбительных сообщений и комментариев с угрозами. Сейчас Миле 18 лет, она была вынуждена бросить школу из‑за постоянного буллинга, теперь девушка живет под круглосуточной охраной полиции.

История вызвала широкий резонанс в сети. Сторонники девушки ставят хэштег #JeSuisMila («Я — Мила»), а противники — #JeNeSuisPasMila («Я — не Мила»). Юзеры обсуждают свободу слова, богохульство и защиту школьников от жестокого обращения в интернете.

В начале июля против десяти мужчин и трех женщин в возрасте от 18 до 30 лет возбудили уголовные дела за кибербуллинг, некоторые проходили обвиняемыми в угрозах убийством. Одного обвиняемого отпустили из‑за отсутствия доказательств, другого — из‑за несоблюдения требуемых следственных процедур.

Таким образом, приговоры вынесли 11 подсудимым. Всем назначили условные сроки от четырех до шести месяцев, некоторым — выплатить 1,5 тысячи евро в качестве возмещения ущерба подростку и 1 тыс. за ее судебные издержки.

По результатам расследования выяснилось, что Мила высказала субъективное мнение о религии и не оскорбила никого лично. В одном из интервью она извинилась перед теми, что «мирно практикует религию» и сказала, что сожалеет о своей грубости и широкого распространения ролике в сети. От смысла своих высказываний Мила не отказалась.