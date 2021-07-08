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«Тампа» обыграла «Монреаль» и выиграла Кубок Стэнли. Андрей Василевский стал лучшим игроком плей-офф

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:51

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» второй год подряд выиграл Кубок Стэнли, обыграв команду «Монреаль Канадиенс» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

В состав победителя входят российские хоккеисты: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров.

Встреча прошла на «Амали-Арене» и закончилась со счетом 1:0. Единственную шайбу на 33-й минуте забросил нападающий Росс Колтон. Общий счет серии составил 4-1.

По итогам плей-офф Андрей Василевский получил награду «Конн Смайт Трофи», присуждаемую самому ценному игроку турнира. Никита Кучеров второй раз подряд стал лучшим бомбардиром серии — на его счету 32 очка в 23 матчах.

«Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли третий раз в истории. Прошлые два раза клуб побеждал в 2004 и 2020 годах. На счету «Монреаля» 24 победы, последняя — в 1993 году.

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