«Тампа» обыграла «Монреаль» и выиграла Кубок Стэнли. Андрей Василевский стал лучшим игроком плей-офф

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» второй год подряд выиграл Кубок Стэнли, обыграв команду «Монреаль Канадиенс» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ. В состав победителя входят российские хоккеисты: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров.

Встреча прошла на «Амали-Арене» и закончилась со счетом 1:0. Единственную шайбу на 33-й минуте забросил нападающий Росс Колтон. Общий счет серии составил 4-1. По итогам плей-офф Андрей Василевский получил награду «Конн Смайт Трофи», присуждаемую самому ценному игроку турнира. Никита Кучеров второй раз подряд стал лучшим бомбардиром серии — на его счету 32 очка в 23 матчах.