В Суперфинал чемпионата России по шахматам среди мужчин впервые вышла девушка — международный гроссмейстер Александра Горячкина. Об этом сообщил «Коммерсант».

Воспитанница Полярной шахматной школы Анатолия Карпова из Салехарда заняла третье место на Всероссийских соревнованиях. Это позволило ей набрать 6,5 очков и получить право выступить в Суперфинале чемпионата страны.

«Это историческое событие — никогда прежде женщина не играла в мужском Суперфинале», — отметили в региональном департаменте по физической культуре и спорту.

На минувшем турнире Горячкина набрала свыше 2600 рейтинговых баллов, этого результата до нее удавалось добиться только пяти шахматисткам.

Александре Горячкиной в 2020 году исполнилось 22 года. Девушка неоднократно становилась чемпионкой мира и Европы по шахматам среди юниоров. В 2012 году она стала самой юной девушкой-гроссмейстером, в 2018 году достигла звания международного гроссмейстера.