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Холзи искореняет социальную стигму на обложке нового альбома. Он выйдет 27 августа

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:46

Американская певица Холзи объявила о выходе своего нового альбома «If I Can’t Have Love, I Want Power» 27 августа. Вместе с этим она опубликовала обложку пластинки, вдохновленную образами эпохи Возрождения.

«Этот альбом — концептуальный альбом о радостях и ужасах беременности и родов», — рассказывает Холзи о смысловой части релиза. Судя по всему, это чрезвычайно личный альбом, ведь певица действительно беременна своим первым ребенком после нескольких выкидышей из‑за эндрометриоза.

Холзи объяснила, что на обложке «беременные и послеродовые тела представляются как нечто прекрасное, вызывающее восхищение». «Нам предстоит пройти долгий путь к искоренению социальной стигмы вокруг тела и грудного вскармливания. Надеюсь, это будет шагом в правильном направлении!», — заключает артистка.

На обложке она хотела отразить ту дихотомию, с которой столкнулась во время беременности, — образ Мадонны и Блудницы: «я как сексуальное существо и мое тело как сосуд и дар моему ребенку — две концепции, которые могут мирно и могущественно сосуществовать».

Продюсерами выступили участники группы Nine Inch Nails Трент Резнор и Аттикус Росс, известные своими саундтреками к фильмам и номинациями на «Оскар». Они помогали Холзи записывать песни, которые она сама и написала.

Фанаты после 10-секундного тизера отметили, что Холзи отошла от поп-звучания и попробовала себя в панк-роке. Последний ее альбом «Manic» вышел полтора года назад, а «If I Can’t Have Love, I Want Power» станет четвертым студийным альбомом певицы.

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