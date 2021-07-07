Холзи искореняет социальную стигму на обложке нового альбома. Он выйдет 27 августа

«Этот альбом — концептуальный альбом о радостях и ужасах беременности и родов», — рассказывает Холзи о смысловой части релиза. Судя по всему, это чрезвычайно личный альбом, ведь певица действительно беременна своим первым ребенком после нескольких выкидышей из‑за эндрометриоза.

Американская певица Холзи объявила о выходе своего нового альбома «If I Can’t Have Love, I Want Power» 27 августа. Вместе с этим она опубликовала обложку пластинки, вдохновленную образами эпохи Возрождения.

Холзи объяснила, что на обложке «беременные и послеродовые тела представляются как нечто прекрасное, вызывающее восхищение». «Нам предстоит пройти долгий путь к искоренению социальной стигмы вокруг тела и грудного вскармливания. Надеюсь, это будет шагом в правильном направлении!», — заключает артистка.

На обложке она хотела отразить ту дихотомию, с которой столкнулась во время беременности, — образ Мадонны и Блудницы: «я как сексуальное существо и мое тело как сосуд и дар моему ребенку — две концепции, которые могут мирно и могущественно сосуществовать».