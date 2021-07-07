Генерал-губернатором Канады назначили инуитского политика Мэри Саймон. Она стала первой представительницей коренных народов севера на этом посту. Об этом сообщила CBC.
Саймон известна как защитница прав инуитов (эскимосов). Она родилась на севере провинции Квебек в деревне Канжикуалюжжуак в семье англичанина и женщины инуитского происхождения. В ходе своей карьеры Саймон была послом Канады в Дании и президентом организации инуитов «Инуит Тапириит Канатами».
«Я могу с уверенностью сказать, мое назначение (на пост генерал-губернатора) представляет собой исторический и вдохновляющий момент для Канады и является важным шагом вперед на долгом пути к примирению», — заявила Саймон. Свою речь она произнесла на английском языке и языке инуктитут.
На новой должности Саймон надеется быть полезной для канадского народа, а также поспособствовать улучшению положения уязвимых граждан, в том числе представителей коренных народов. «Я действительно понимаю, как коренная жительница, что в нашей стране есть боль и страдания», — отметила она.