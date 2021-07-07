Саймон известна как защитница прав инуитов (эскимосов). Она родилась на севере провинции Квебек в деревне Канжикуалюжжуак в семье англичанина и женщины инуитского происхождения. В ходе своей карьеры Саймон была послом Канады в Дании и президентом организации инуитов «Инуит Тапириит Канатами».

Генерал-губернатором Канады назначили инуитского политика Мэри Саймон. Она стала первой представительницей коренных народов севера на этом посту. Об этом сообщила CBC.

«Я могу с уверенностью сказать, мое назначение (на пост генерал-губернатора) представляет собой исторический и вдохновляющий момент для Канады и является важным шагом вперед на долгом пути к примирению», — заявила Саймон. Свою речь она произнесла на английском языке и языке инуктитут.

На новой должности Саймон надеется быть полезной для канадского народа, а также поспособствовать улучшению положения уязвимых граждан, в том числе представителей коренных народов. «Я действительно понимаю, как коренная жительница, что в нашей стране есть боль и страдания», — отметила она.