Литва построит стену на границе с Беларусью, чтобы сдержать наплыв нелегальных мигрантов

Литва намерена построить дополнительный барьер на границе с Беларусью, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов. Об этом сообщила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передает Delfi.

По ее словам, на литовско-белорусскую границу будут направлены военные для помощи пограничным службам, и там начнется строительство оградительного барьера. Она отметила, что власти Литвы расценивают ситуацию с мигрантами из Беларуси как «гибридную агрессию» в отношении Евросоюза.

«Мы считаем, что как активные, так и пассивные институты белорусского режима вовлечены в организацию потоков нелегальных мигрантов. Условия для пересечения границы создаются сознательно. Также мы считаем, что цель этих действий — нанести ущерб нашему государству, возможно, дестабилизировать ситуацию [в Литве]», — сказала Шимоните.

О возможном появлении стены на границе с Беларусью в июне сообщила глава МВД Литвы Агне Билотайте. В самом министерстве тогда уточняли, что рассматривают разные варианты, в том числе двойную стену с колючей проволокой или сигнализацией.

В начале июля власти Литвы ввели режим экстремальной ситуации в стране из‑за большого притока нелегальных мигрантов из Беларуси. По данным Службы охраны государственной границы (СОГГ) Литвы, с начала 2021 года в стране задержали минимум 822 нелегальных мигранта, прибывших из Беларуси. Это в десять раз больше, чем годом ранее.