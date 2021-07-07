Вышел тизер фильма «Minsk» о протестах в Беларуси. Ленту сняли одним кадром и без монтажных склеек

Режиссер Борис Гуц показал на своей странице в фейсбуке тизер фильма «Minsk», посвященный событиям в августе 2020 года в столице Беларуси. Съемки проходили в Таллине, а закончились только в мае.

«Паша и Юля, молодая супружеская пара, выходят ночью из дома и оказываются в гуще протестов мирного населения. Будничная прогулка оборачивается настоящим адом, в котором невинные люди оказываются жертвами полицейского произвол», — следует из синопсиса «Minsk». Ленту сняли одним дублем и без монтажных склеек, чтобы показать ужас событий той ночи.