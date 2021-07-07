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Вышел тизер фильма «Minsk» о протестах в Беларуси. Ленту сняли одним кадром и без монтажных склеек

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:06

Режиссер Борис Гуц показал на своей странице в фейсбуке тизер фильма «Minsk», посвященный событиям в августе 2020 года в столице Беларуси. Съемки проходили в Таллине, а закончились только в мае.

«Паша и Юля, молодая супружеская пара, выходят ночью из дома и оказываются в гуще протестов мирного населения. Будничная прогулка оборачивается настоящим адом, в котором невинные люди оказываются жертвами полицейского произвол», — следует из синопсиса «Minsk». Ленту сняли одним дублем и без монтажных склеек, чтобы показать ужас событий той ночи.

В комментариях к записи Гуц прикрепил скан отчета министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о командировке в Россию. Оттуда следует, что Макей «заручился поддержкой» у Сергея Лаврова о запрете «Minsk» на территории России. Белорусский министр назвал фильм «абсолютно провокационным, нацеленным на раскручивание протестных настроений».

В съемках картины приняли участие белорусские и российские актеры: Алексей Маслодудов, Анастасия Шемякина, Анастасия Пронина, Данил Стеклов, Максим Стоянов, Иван Мулин, Юлия Ауг и другие артисты. Премьера в онлайн-кинотеатрах намечена на вторую половину 2021 года.

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