Один из ведущих мировых научных журналов Nature назвал «Спутник V» безопасной вакциной

Один из самых авторитетных в мире научных журналов, британский Nature, выпустил статью о безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Материал опубликован на сайте издания.

Автор статьи Бьянка Ногради пишет, что данные из России и многих других стран говорят о том, что эта вакцина безопасна и эффективна, однако по-прежнему возникают вопросы о качестве наблюдения за возможными редкими побочными эффектами после ее применения.

По словам журналистки, распространение «Спутника V» в мире замедлилось из‑за первоначальных сомнений в его эффективности. Многие зарубежные эпидемиологи и биологи критиковали препарат за слишком быструю регистрацию — более чем за месяц до публикации результатов первой и второй фаз испытаний на людях.

С появлением данных об итогах исследований в других странах сомнения в эффективности российской разработки развеялись, отмечает Ногради.

В статье приводятся данные об эффективности вакцины, собранные в Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине. В ОАЭ, в частности, исследование провели на 81 тыс. добровольцев, и по итогам испытаний эффективность вакцины составила 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100% — тяжелого течения заболевания.

Исследования в других странах также показали, что «Спутник V», в отличие от других аденовирусных вакцин, не приводит к образованию тромбов.

Сейчас российскую вакцину применяют в 67 странах, а это значит, что отчеты о серьезных побочных эффектах, если они возникнут, станут неминуемо известны, утверждает Ногради.

Опрошенные журналом эксперты считают, что ВОЗ и Европейское медицинское агентство (EMA) до сих пор не могут решить вопрос о регистрации «Спутника V» из‑за опасений по поводу мониторинга побочных эффектов его применения в России.

Только после одобрения этих организаций российская разработка сможет получить широкое распространение в мире.