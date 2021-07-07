В Нью-Йорке ввели режим ЧС из‑за случаев насилия с применением огнестрельного оружия

В штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайной ситуации из‑за участившихся случаев насилия с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщил в твиттере губернатор Эндрю Куомо.

«Насилие с применением огнестрельного оружия — это кризис общественного здравоохранения, и мы должны относиться к нему как к таковому. Это объявление позволит нам уделить этому кризису все внимание и ресурсы, которых он заслуживает», — написал Куомо.

Политик отметил, что намерен бороться с использованием оружия на улицах. В частности, он сформирует новое полицейское подразделение, которое будет пресекать незаконный оборот оружия. По словам Куомо, сейчас 74% оружия, используемого в преступлениях в Нью-Йорке, куплено за пределами штата.

«Оружейная промышленность — единственная отрасль в Америке, обладающая иммунитетом от гражданских исков. Это оскорбление для жертв насилия с применением огнестрельного оружия. Сегодня я подписываю закон о восстановлении ответственности за причинение вреда обществу для производителей оружия в Нью-Йорке», — добавил губернатор.