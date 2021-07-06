Заключенные новосибирских тюрем сделали совместный кавер на «Bring Me to Life» группы Evanescense

В создании видео приняли участие около 50 заключенных из мужской колонии строгого режима и из женской колонии общего режима. Все они занимаются в кружках художественной самодеятельности.

Осужденные из новосибирских тюрем записали русскоязычный кавер песни «Bring Me to Life» группы Evanescense и сняли клип на него. Это первый в истории уголовно-исполнительной системы музыкальный ролик, который подготовили творческие коллективы из разных учреждений. Об этом сообщается на сайте ФСИН региона.

В областном управлении ФСИН сообщили, что осужденные мужчины и женщины не виделись в реальной жизни и даже не созванивались по видеосвязи.

«Как показал результат, им и не требовалось общаться. Передача информации осуществлялась через сотрудников учреждений. Там, получается, коллективы работали. В женской колонии — танцевальный коллектив „Фауст“ (они сами придумали и поставили танец), осужденные из кружка декоративно-прикладного творчества сшили костюмы, осужденные из вокального кружка спели партию. Они выбрали песню, посоветовались с руководством, а потом обсудили, почему бы не сделать совместный клип», — сказали в ведомстве.

В исправительной колонии № 14 руководитель творческого коллектива Константин Шумихин организовал работу по изменению записи звука и видеоряда. Вокальные партии исполнили и записали осужденные победители и призеры региональных конкурсов художественной самодеятельности Владислав Ткачев и Александр Коченевский.

По заявлению ФСИН, заключенные не будут останавливаться на достигнутом и в ближайшее время выпустят режиссерскую версию клипа.