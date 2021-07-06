Nintendo анонсировала новую модель Switch c OLED-дисплеем

Nintendo представила обновленную модель Switch с 7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 720р и более тонкими рамками. Консоль выйдет в продажу 8 октября и будет стоить 349 долларов, для России цена пока неизвестна. Она получила название Nintendo Switch (OLED-модель).

Помимо нового экрана, модель включает в себя регулируемую настольную подставку, 64 ГБ встроенной памяти, новую док-станцию с LAN-портом и улучшенный звук. В компании заявляют, что время автономной работы консоли составляет 9 часов, сколько и у предыдущей версии.