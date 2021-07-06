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Сергей Рублев создаст арт-объект из вторсырья в летнем дворе «Никольских рядов»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:16

11 июля, в 18.30, основатель мастерской «Картонщик» Сергей Рублев создаст арт-объект «Мечта» в летнем дворе «Никольских рядов». Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.

Объемная скульптура будет собрана из переработанных отходов, а в его создании смогут поучаствовать гости общественного пространства. Участие в перформансе доступно по предварительной регистрации по ссылке, количество мест ограничено.

«В детстве мы все мечтали о путешествиях и приключениях, о сказочных мирах, где всегда светит солнце. С возрастом рутина и быт поглощают, а мечты забываются. Арт-объект „Мечта“ предлагает остановиться и вспомнить свои мечты, вспомнить, что настоящее и будущее только в наших руках», — сказал Рублев.

Акция приурочена к экологической инициативе «Никольских рядов». В этот же день во дворе будут установлены контейнеры для раздельного сбора отходов от сервиса «Переработкинская».

В амфитеатре летнего двора пройдут открытые лекции на тему экологии. В 19.00 Екатерина Алексеева и Александр Широбоков проведут открытую дискуссию «Мифы о раздельном сборе», где обсудят процессы сбора и переработки мусора в России и концепцию Zero Waste. Зарегистрироваться на лекцию можно тут.

В 20.30 психолог Олег Денисенко прочитает лекцию «я НЕ токсичный». Паблик-ток посвящен экологическому сознанию человека. Денисенко попытается объяснить, почему не все люди переживают из‑за экологических проблем и в чем особенность психологии человека, волнующегося по поводу будущего планеты. Лекция также доступна по предварительной регистрации по ссылке.

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