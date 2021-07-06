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Умер армянский музыкант Дживан Гаспарян. Он был всемирно известным мастером игры на дудуке

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:48

Скончался всемирно известный мастер игры на дудуке, музыкант и композитор Дживан Гаспарян. Ему было 92 года.

«Сегодня мир понес невообразимую утрату. Не только икона, но и прекрасная душа. Покойся с миром», — написал на своей странице в фейсбуке внук музыканта Дживан Гаспарян-младший.

Дживан Гаспарян родился 12 октября 1928 года в армянском селе Солак. Он начал играть на дудуке с шести лет, а в 20 лет стал участником ансамбля национальной песни и танца. Тогда же прошло его первое профессиональное выступление с Ереванским филармоническим оркестром в качестве солиста.

За свою карьеру Гаспарян записал десятки альбомов традиционной армянской музыки. Он сотрудничал с такими известными артистами, как Стинг, Серж Танкян, Брайан Ино, Дэвид Сильвиан, Питер Гэбриел и Борис Гребенщиков. На его счету — участие в создании саундтреков к фильмам «Ворон» (1994), «Ронин» (1998) и «Гладиатор» (2000).

Гаспарян был удостоен ордена Святого Месропа Маштоца за достижения в области армянского музыкального искусства, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени. Кроме того, он является обладателем четырех золотых медалей ЮНЕСКО 1959, 1962, 1973, 1980 годов.

В 2015 году «Афиша» побывала в гостях у Дживана Гаспаряна в Ереване, где поговорила с музыкантом о жизни, творчестве и о его любимом ученике — внуке Дживане.

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