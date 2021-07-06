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«СПИД.Центр» пожаловался Минздраву на отказы медиков вакцинировать от коронавируса людей с ВИЧ

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:16

Медработники отказываются прививать от коронавируса россиян с ВИЧ, хотя наличие вируса иммунодефицита человека не является противопоказанием для вакцинации. Об это сказано в письме фонда «СПИД.Центр» главе Минздрава Михаилу Мурашко, передает РБК.

Директор фонда Сергей Абдурахманов рассказал изданию, что из 700 пациентов с ВИЧ, которых принял в июне один из врачей Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 30 получили отказ от вакцинации из‑за ВИЧ-статуса. Он полагает, что это только «маленький пласт» отказов.

В письме ведомству говорится, что недостоверные данные о том, что ВИЧ — это противопоказание к получению вакцины, опубликованы на сайтах некоторых медучреждений. Фонд попросил направить в больницы, поликлиники и пункты вакцинации разъяснения о том, что нельзя отказывать в прививке людям с ВИЧ.

В Минздраве сообщили, что не получали письмо фонда.

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус сообщил, что ВИЧ-положительным людям вакцинация, наоборот, показана, так как они относятся к уязвимой группе.

Глава Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский отметил, что медицинский отвод от вакцинации на основании ВИЧ-инфекции можно объяснить лишь неграмотностью врачей.

В России на 31 декабря 2020 года было зарегистрировано почти 1,5 млн человек с ВИЧ, из них больше 388 тысяч человек умерли, свидетельствуют данные Федерального центра по борьбе со СПИДом. В прошлом году в стране инфекцию выявили у 72 023 человек — на 25,9% меньше, чем в 2019 году. Тогда же провели на 12,9% меньше тестов на ВИЧ, чем годом ранее.

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