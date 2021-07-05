Умер Владимир Меньшов, Netflix анонсировал иммерсивное шоу и другие новости дня

На 82-м году жизни скончался режиссер Владимир Меньшов. В киностудии «Мосфильм» заявили, что причиной стали последствия коронавирусной инфекции.

За последние сутки в России зарегистрировали 24 353 случая заражения коронавирусом. Скончались 654 человека.

В Гостином Дворе открылся крупнейший пункт вакцинации от COVID-19 в России, где могут обслуживать до 6000 человек в сутки. Центр работает ежедневно и без предварительной записи, а привиться пока можно только «Спутником V».

В Турцию с 12 июля можно будет улететь из 45 городов России. Росавиация объявила о возобновлении рейсов из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа и еще девяти городов.

Организация «Тбилиси прайд» отменила «Марш достоинства» за несколько часов до его начала. Это решение было вынужденным: к месту проведения акции пришли сотни противников ЛГБТ-сообщества, которые жгли радужные флаги и нападали на журналистов.

Во «Вкусвилле» пообещали не увольнять главного маркетолога Романа Полякова, придумавшего рекламу с однополой парой. В компании заявили, что они не применяют санкции по отношению к работникам.

Сына красноярского депутата Ивана Шилова и его друга приговорили к 14,5 годам колонии строгого режима. Они сняли на видео, как избивают своего знакомого. Через несколько дней пострадавший умер в больнице.

Генпрокуратура Беларуси требует от России выдать певицу Анжелику Агурбаш. На нее завели два уголовных дела — за разжигание вражды к силовикам и оскорбления президента Александра Лукашенко.

Дима Билан ответил Максиму Покровскому, обвиняющему певца в срыве концерта «Ногу свело!» в Петербурге. Он говорит, что в этом не виноват, а площадку все равно бы закрыли из‑за плотной рассадки и работы бара.

Российская компания Illusion разработала устройство для аромасопровождения кино. Оно распылит в комнате запах свежей выпечки, если главные герои фильма зайдут в пекарню.

Netflix анонсировал запуск иммерсивного шоу, основанного на сюжете «Очень странных дел», и поделился трейлером фильма «Улица страха. Часть 2: 1978». Новая картина появится на стриминг-сервисе уже 9 июля.