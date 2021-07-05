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С 12 июля в Турцию можно будет улететь из 45 городов России

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:41

С 12 июля авиасообщение с Турцией откроется еще из 13 российских городов. Таким образом, рейсы в города Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум и Измир станут доступны из 45 городов России, сообщил РБК.

Улететь на турецкие курорты можно будет из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Для путешествия потребуется сертификат о полной вакцинации, действующий не менее 14 суток до полета. Кроме того, поездки доступны туристам, переболевшим COVID-19, — им необходима справка о выздоровлении, выданная за последние полгода, а также отрицательный антиген-тест.

Авиаполеты между Россией и Турцией восстановили с 21 июня 2021 года. До этого с середины апреля выполнялись только два рейса в неделю по маршруту Москва — Стамбул. Ограничения были связаны с ростом заболеваемости коронавирусом в Турции.

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