Противники ЛГБТ-сообщества сожгли радужные флаги и сорвали гей-парад в Тбилиси

Неправительственная организация «Тбилиси прайд» отменила «Марш достоинства» за несколько часов до его начала. Об этом сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на заявление организации.

Акция под лозунгом «Выходи за солидарность» должна была пройти вечером 5 июля на проспекте Руставели, в центре города. Еще до начала гей-парада к месту встречи активистов пришли сотни представителей националистических групп и противников ЛГБТ-сообщества.

Собравшиеся на проспекте люди закидали бутылками и камнями журналистов, которые планировали освещать акцию, обвиняя их в пропаганде гомосексуализма. В числе пострадавших оказался оператор Первого канала Грузии Иван Твалиашвили — его доставили в больницу, а другим сотрудникам СМИ помогли эвакуироваться полицейские.

Возле офиса «Тбилиси прайда» протестующие начали залезать на балконы домов и срывать радужные флаги. Добытые артефакты противники гей-парада порвали и сожгли.