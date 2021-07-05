Противники ЛГБТ-сообщества сожгли радужные флаги и сорвали гей-парад в Тбилиси

Неправительственная организация «Тбилиси прайд» отменила «Марш достоинства» за несколько часов до его начала. Об этом сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на заявление организации.
Акция под лозунгом «Выходи за солидарность» должна была пройти вечером 5 июля на проспекте Руставели, в центре города. Еще до начала гей-парада к месту встречи активистов пришли сотни представителей националистических групп и противников ЛГБТ-сообщества.
Собравшиеся на проспекте люди закидали бутылками и камнями журналистов, которые планировали освещать акцию, обвиняя их в пропаганде гомосексуализма. В числе пострадавших оказался оператор Первого канала Грузии Иван Твалиашвили — его доставили в больницу, а другим сотрудникам СМИ помогли эвакуироваться полицейские.
Возле офиса «Тбилиси прайда» протестующие начали залезать на балконы домов и срывать радужные флаги. Добытые артефакты противники гей-парада порвали и сожгли.
В заявлении Первому каналу представители «Тбилиси прайда» заявили, что подобными действиями противники ЛГБТ «объявили войну против гражданского общества, демократических ценностей и европейского курса страны». В организации уверены, что «огромная волна ненависти, которую мы сейчас наблюдаем, вдохновлена и поддержана правительством и патриархией».
«Власти не только не обеспечивали безопасность квир-общества и наших сторонников, но и не позволили нам осуществлять наше право на собрания своими активными действиями. Мы не можем выходить на улицы, полные жестоких людей, поддерживаемых властями, патриархией и пророссийскими силами, и подвергать опасности жизни людей!» — утверждает «Тбилиси прайд».
Несмотря на сообщение об отмене шествия, протестующие оставались на проспекте Руставели еще несколько часов.