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В Гостином Дворе открылся крупнейший пункт вакцинации в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:04

На площадке Гостиного Двора открылся крупнейший прививочный пункт от COVID-19 в России. Одновременно провакцинироваться смогут до 50 человек. Об этом сообщается на сайте мэра.

По словам мэра Сергея Собянина, это также один из крупнейших прививочных центров в Европе, где могут обслуживать до 6000 человек в сутки. «Вполне возможно, если приток будет больше, будем увеличивать время работы, соответственно, увеличится и пропускная способность», — сказал градоначальник во время посещения центра.

В новом центре установили 11 морозильных камер для хранения вакцин и оборудовали склад для хранения средств индивидуальной защиты, салфеток, дезинфицирующих средств и другого. Пространство разделили на зоны: ожидания, заполнения документов (информированное согласие и анкета), осмотра врача и вакцинации. Предполагается, что это поможет избежать скопления посетителей и ускорит процесс вакцинации.

По словам мэра, прививочный пункт в ГУМе будет закрыт из‑за того, что «наплыв людей большой, а небольшие помещения, рядом с которыми находятся торговые залы, конечно, не обеспечивают нормальную санитарную дистанцию и безопасность людей».

Он добавил, что в Гостином Дворе созданы все условия для безопасной вакцинации, а также дежурит целый отряд врачей, медицинских сестер и работников МФЦ. Центр работает ежедневно, без выходных, с 10.00 до 21.00, без предварительной записи. Посетителям нужно взять с собой лишь паспорт и полис ОМС (при наличии). Пока привиться можно только вакциной «Спутник V».

На данный момент в столице открыто около 300 центров вакцинации, из них 119 — в поликлиниках, 116 — в частных клиниках, более 40 — в павильонах «Здоровая Москва», а также в торговых центрах и других популярных местах.

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