Беларусь потребовала от России выдать певицу Анжелику Агурбаш, обвиняемую в оскорблении Лукашенко

Генеральная прокуратура Беларуси заочно арестовала российскую певицу Анжелику Агурбаш, возбудив против нее два уголовных дела. Ведомство потребовало от России выдать артистку, следует из его сообщения в телеграм-канале.

Как пояснила белорусская Генпрокуратура, с августа 2020 года Агурбаш публиковала в соцсетях призывы, возбуждающие вражду и розни в отношении силовиков и представителей власти, которые выступали «за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя». Кроме того, она оскорбляла Александра Лукашенко и обвиняла его «в совершении особо тяжких преступлений».

В разговоре с РБК Агурбаш рассказала, что в данный момент у нее идет экстрадиционная проверка. Она считает обвинения «ничтожными и безосновательными».

Агурбаш родилась в Минске, поэтому во время президентских выборов в Беларуси она активно поддерживала протестующих. «Лукашенко в прямом смысле слова захватил страну, людей в заложники, запустил жесточайшую репрессивную машину, которая не жалеет никого», — заявила она в своем инстаграме.

В интервью «Дождю» она подтвердила, что у нее есть российское гражданство, с которым она чувствует себя в безопасности. «Другое дело, я не знаю, что можно ожидать от режима и от Лукашенко, потому что мы видели, что людей похищают, и самолеты умудряются посадить и забрать людей», — добавила она.