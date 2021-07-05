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Netflix запустит иммерсивное шоу по мотивам «Очень странных дел»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:35

Netflix анонсировал запуск иммерсивного шоу, основанного на сюжете сериала «Очень странные дела». Проект начнет работать весной 2022 года, пишет Hypebae.

Зрители иммерсивного спектакля всегда становятся непосредственными участниками событий. Гости шоу «Stranger Things: Experience» попадут в параллельную вселенную, в которой скрываются чудовища и ужасы. Им придется «раскрыть свои сверхспособности», чтобы спасти город от зла.

Как только посетители выберутся из «обратной стороны», они смогут исследовать вымышленный город Хоукинс и побывать в знаковых локациях «Очень странных дел».

Вместе с Netflix разработкой приключенческого шоу занимается платформа Fever. Весной 2022 года «Stranger Things: Experience» запустится в Нью-Йорке и Сан-Франциско. О расширении проекта и его запуске в России пока ничего не известно.

Билеты на шоу в США можно будет купить, начиная с 8 июля. Цены начинаются от 54 долларов (около 3900 рублей). Для получения информации о наличии билетов нужно зарегистрироваться на сайте.

Действие сериала «Очень странные дела» разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городе Хоукинсе, штат Индиана. По сюжету в городе начинают происходить сверхъестественные события, а к их расследованию подключается не только шериф, но и подростки.

Проект, созданный братьями Даффер, впервые вышел в 2016 году. На данный момент вышло уже три сезона. Четвертый станет последним и будет разделен на две части.

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