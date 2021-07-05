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В России разработали технологию ароматизации фильмов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:16

Российская компания Illusion разработала технологию для просмотра фильмов и видео с аромасопровождением. В зависимости от сцены синтезирует и распыляет запахи из картриджей разработка Illusion Aroma, созданная при поддержке Национальной технической инициативы. Об этом пишут «Ведомости».

В команду разработчиков вошли победители и призеры WorldSkills Russia Junior, «Курчатовского турнира» и международного конкурса «Мой первый бизнес». «Запахи распределяются по фильму так же, как звук. Множество запахов мы планируем обеспечивать смешиванием, как на цветовой палитре», — объяснил принцип работы руководитель проекта Илья Финатов.

Для создания библиотеки запахов разработчики проанализировали сцены более сотни фильмов и определили самые популярные ароматы — например, свежей выпечки и кофе. Сначала дорожку с запахами будут добавлять вручную на этапе монтажа, но в планах обучить этому нейросеть, которая бы сама распознавала объект на картинке и его запах.

Подключаться к телевизору или компьютеру Illusion Aroma будет через блютус. Согласно прототипу проекта, устройство выглядит как колонка с четырьмя барабанами по семь картриджей в каждом. В планах стартапа запатентовать технологию в конце июля.

Несмотря на то что раньше уже были неудачные попытки наделить фильмы запахом, в Illusion рассчитывают на 1,7 млрд долларов в потенциальном объеме мирового рынка. Для завершения разработки компания хочет привлечь 40 млн рублей от Национальной технической инициативы и частных инвесторов. Ориентировочная стоимость аромаустройства — 50 тыс. рублей.

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