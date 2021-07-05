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Сыну красноярского депутата назначили 14 лет колонии за убийство, которое он снял на видео

Виктория Шанина
Сегодня в 10:14

Центральный суд Красноярска приговорил Андрея Шилова и Сергея Шмелева к лишению свободы. Их признали виновными в избиении их знакомого до смерти, сообщает «Тайга.инфо».

Обвиняемым назначили по 14,5 года колонии строгого режима и 5,5 млн рублей компенсации в рамках гражданского иска потерпевшей стороны.

В сентябре 2019 года Шилов и Шмелев сильно избили Дмитрия Сисигина после ссоры по телефону. Сисигин впал в кому, а позже умер в больнице.

Шилов снимал драку на видео, а затем отправил ролики своей знакомой Наталье Котовской. Девушка распространила их в соцсетях, и только спустя месяц после инцидента нападавшие были задержаны.

«Ранее у Шилова был определенный опыт в видеоблогерстве, одного человека они избили 31 марта и сняли это все на телефон, после чего отправили видео сестре этого человека. <…> Наш друг был в крайне тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, его ввели в состояние искусственной комы, 6 октября он скончался. Мы узнали, что Шилов и Шмелев на свободе до сих пор, и начали огласку в соцсетях», — сказала Котовская.

Убийство вызвало резонанс в Красноярске. Местные жители участвовали в народном сходе с требованием наказать нападавших.

Андрей Шилов — сын председателя Емельяновского сельсовета Ивана Шилова и экс-судьи Емельяновского суда и адвоката Людмилы Шиловой.

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