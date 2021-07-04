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Российские туристы на Кубе жалуются на поддельные тесты на COVID-19. Они сидят на изоляции в отеле

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:03

На Кубе у прибывших туристов массово выявляют положительные тесты на коронавирус и отправляют на изоляцию. Среди них оказалось несколько десятков россиян, которые сдавали тест перед вылетом — и он был отрицательным. Об этом сообщает ТАСС.

Россияне одного из последних рейсов в республику записали видеообращение в инстаграме, объяснив сложившуюся ситуацию. Они не доверяют тестам кубинских специалистов, которые показали положительный результат у «такого количества народа», причем результаты анализов им не дают. По их словам, половина прибывших туристов вакцинирована и имеет подтверждающий документ, симптомов заболевания у них нет, а перед вылетом их тесты были отрицательными.

В комментариях группы в фейсбуке «Трэвел Президиум» предположили, что кубинские власти делают это намеренно. «За несколько дней нахождения в больнице или отеле на изоляции вполне здоровых людей местные сдирали несколько тысяч долларов со страховой за их мнимое лечение и несуществующие процедуры», — написал Максим Пашков.

Одна из россиянок Катерина Тюленева выложила видео, в котором «наши врачи» делают туристам на карантине экспресс-тест — он оказался отрицательным. Она также заявила, что их хотят увезти в ковидарий, где не будет интернета, и обвинила МИД России в бездействии.

Тюленева показала фотографию кубинского теста, на котором исправлена дата проведения — с 23 июня на 1 июля, и сообщила о заселении еще 10 семей с нового рейса.

В российской дипмиссии заверили, что пытаются решить с кубинскими ведомствами спорный вопрос. Там отметили, что в случае дальнейшего увеличения положительных тестов у россиян сообщение с Кубой может быть приостановлено.

По данным ТАСС, в Кубе отдыхают около 6000 россиян, еженедельно в республику летает 12 самолетов с примерно 450 пассажирами. За неделю в Кубе трижды фиксировали суточный максимум заразившихся коронавирусом, в том числе среди иностранных туристов.

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