Российские туристы на Кубе жалуются на поддельные тесты на COVID-19. Они сидят на изоляции в отеле

На Кубе у прибывших туристов массово выявляют положительные тесты на коронавирус и отправляют на изоляцию. Среди них оказалось несколько десятков россиян, которые сдавали тест перед вылетом — и он был отрицательным. Об этом сообщает ТАСС. Россияне одного из последних рейсов в республику записали видеообращение в инстаграме, объяснив сложившуюся ситуацию. Они не доверяют тестам кубинских специалистов, которые показали положительный результат у «такого количества народа», причем результаты анализов им не дают. По их словам, половина прибывших туристов вакцинирована и имеет подтверждающий документ, симптомов заболевания у них нет, а перед вылетом их тесты были отрицательными.

В комментариях группы в фейсбуке «Трэвел Президиум» предположили, что кубинские власти делают это намеренно. «За несколько дней нахождения в больнице или отеле на изоляции вполне здоровых людей местные сдирали несколько тысяч долларов со страховой за их мнимое лечение и несуществующие процедуры», — написал Максим Пашков. Одна из россиянок Катерина Тюленева выложила видео, в котором «наши врачи» делают туристам на карантине экспресс-тест — он оказался отрицательным. Она также заявила, что их хотят увезти в ковидарий, где не будет интернета, и обвинила МИД России в бездействии. Тюленева показала фотографию кубинского теста, на котором исправлена дата проведения — с 23 июня на 1 июля, и сообщила о заселении еще 10 семей с нового рейса.