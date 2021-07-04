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Россиянам предложили выбрать идеального начальника. Большинство считает, что это Тони Старк

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:58

Герой комиксов Marvel Тони Старк, или Железный человек, возглавил рейтинг лучших руководителей. Россияне чаще всего называли этого персонажа в качестве примера идеального босса во время опроса, проведенного сервисом SuperJob. Об этом сообщает РБК.

Железный человек стал лучшим начальником по мнению 7% опрошенных. На втором месте оказался доктор Хаус из одноименного сериала — его выбрали 6% участников. Третьим идеальным руководителем респонденты назвали главного героя франшизы «Пираты Карибского моря» капитана Джека Воробья, получившего 4% голосов. Людмилу Прокофьевну, или Мымру, из фильма «Служебный роман» выбрали 3% россиян.

По 2% опрошенных отдали свои голоса в пользу Шерлока Холмса, Джеймса Бонда и Бэтмена в исполнении разных актеров. Наравне с ними в качестве своих начальников хотели бы видеть Терминатора, Миранду Пристли из фильма «Дьявол носит «Прада», Штирлица, Быкова из сериала «Интерны», Катерину Тихомирову из фильма «Москва слезам не верит» или супергероев Капитана Америку и Человека-паука.

Джордана Белфорта («Волк с Уолл-Стрит»), Джона Сноу («Игра Престолов») и Харви Спектра («Форс-Мажоры») выбрали по 1% россиян. С такой же частотой они упоминали Глеба Жеглова, Остапа Бендера, Василия Чапаева, Сергея Глухарева («Глухарь»), Романа Шилова («Ментовские войны») и Марию Швецову («Тайны следствия»).

Остальные респонденты назвали другие примеры идеальных шефов. Среди них — частный детектив Эркюль Пуаро из произведений Агаты Кристи, Гэндальф Серый из работ Джона Толкина, Томас Шелби из сериала «Острые козырьки» и Мистер Бин.

В опросе приняли участие 1000 представителей экономически активного населения из всех российских округов старше 18 лет.

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