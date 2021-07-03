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«Страну Лавкрафта» не продлили на второй сезон. Шоураннер не смогла убедить HBO продолжить вселенную

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:58

HBO отказался от второго сезона «Страны Лавкрафта». В заявлении, которое оказалось в распоряжении Deadline, представители телеканала поблагодарили создателей и фанатов сериала за уделенное внимание.

В HBO хотят, чтобы история в сериале закончилась вместе с первоисточником — одноименным романом Мэтта Раффа. Шоураннер «Страны Лавкрафта» Миша Грин раздумывала о продолжении вселенной с сохранением «духа романа», а директор по контенту HBO Кейси Блойс говорила, что ей «дали время поработать» над вторым сезоном. Однако в случае с сериалом «Большая маленькая ложь», первый сезон которого закончился параллельно оригинальной книге, HBO его продлил.

Финал «Страны Лавкрафта» посмотрели 1,5 млн зрителей, сделав шоу самым просматриваемым оригинальным сериалом HBO. К моменту выхода последнего эпизода премьерную серию увидели больше 10 млн пользователей стриминга. Рейтинги «Страны Лавкрафта» держались на уровне «Хранителей», но последние тоже не получили продолжения.

Действие сериала разворачивается в 1950-е годы. Главный герой, 22-летний ветеран корейской войны Аттикус Фриман, вместе со своей подругой Летицией и дядей Джорджем отправляется в путешествие по Америке, чтобы найти своего отца. Во время поисков он сталкивается с расистами и настоящими монстрами, будто сошедшими со страниц произведений Говарда Лавкрафта.

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