РФС рассматривает вариант отставки Черчесова после провала сборной на Евро-2020

Российский футбольный союз обсуждает отставку главного тренера сборной Станислава Черчесова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По данным издания, переговоры между РФС и представителем тренера по условиям расторжения контракта начнутся в ближайшие дни.

«Ему еще не предложено покинуть свой пост. Однако сторона Черчесова не спешит разрывать контракт. Стороны будут обсуждать компенсацию по соглашению», — заявил собеседник РБК.

Другой источник отметил, что к следующей неделе будет подготовлен пул кандидатов на замену Черчесову. В списке два российских тренера и пять иностранных, уточнил он.

30 июня технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной, но выразил ему доверие. Окончательное решение по вопросу отставки будет принято исполкомом РФС на заседании в ближайшее время.