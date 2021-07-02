перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Создатели «Леденящих душу приключений Сабрины» перезапустят сериал «Милые обманщицы» 0:08
РФС рассматривает вариант отставки Черчесова после провала сборной на Евро-2020 Вчера в 23:09
Проекты Северного речного вокзала и выставки «Фантастик Пластик» получили MUS Community Awards Вчера в 23:09
Moet Hennessy прекратит поставки шампанского в Россию из‑за нового закона Вчера в 22:47
Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину снова задержали. Она только вчера вышла из СИЗО Вчера в 22:27
Andrei Gordeev/Flickr В одном из районов Ижевска произошел выброс хлора
В одном из районов Ижевска произошел выброс хлора Вчера в 22:08
Американская блогерка понюхала необычный цветок и начала видеть галлюцинации Вчера в 22:02
Британский футбольный болельщик организовал сбор денег для немецкой девочки, которую высмеяли в сети Вчера в 21:32
Новым ректором ВШЭ стал Никита Анисимов — глава Дальневосточного федерального университета Вчера в 21:20
Бесплатное второе высшее в России, третий гендер «Х» в США и другие новости дня Вчера в 20:55 Дайджест
max_pokrovskiy/Instagram «Это не очень культурно»: Максим Покровский накричал на Билана из‑за переноса концерта «Ногу свело!»
«Это не очень культурно»: Максим Покровский накричал на Билана из‑за переноса концерта «Ногу свело!» Вчера в 20:28
Под Новосибирском ферма распродает пони. У хозяев из‑за COVID-19 нет сил заботиться о животных Вчера в 20:07
Эмма Уотсон, Эшли Джадд и другие знаменитости потребовали защитить женщин от абьюза в соцсетях Вчера в 19:06
Harajiev Smokes Virginia! выпустили клип на песню «У меня ничего не происходит» Вчера в 18:20
В Екатеринбурге пройдет выставка «Универсальный человек». На ней покажут рисунки Леонардо да Винчи Вчера в 18:05
«Вкусвилл»/«ВКонтакте» Сети «Вкусвилл» начали приходить угрозы после рекламы с однополой парой
Сети «Вкусвилл» начали приходить угрозы после рекламы с однополой парой Вчера в 17:50
Грузовой Boeing 737 упал в океан у побережья Гавайев Вчера в 17:17
«Дворецкий когда‑нибудь делал это?»: бывший детектив ответил на вопросы пользователей Reddit Вчера в 17:06
Алексей Навальный получил письма, отправленные ему еще в апреле и мае Вчера в 16:55
Собчак подаст в суд на РКН после запрета интервью с Макаревичем. В нем нашли пропаганду наркотиков Вчера в 16:46
Отключить рекламу

РФС рассматривает вариант отставки Черчесова после провала сборной на Евро-2020

Валерия Корниенко
Вчера в 23:09

Российский футбольный союз обсуждает отставку главного тренера сборной Станислава Черчесова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По данным издания, переговоры между РФС и представителем тренера по условиям расторжения контракта начнутся в ближайшие дни.

«Ему еще не предложено покинуть свой пост. Однако сторона Черчесова не спешит разрывать контракт. Стороны будут обсуждать компенсацию по соглашению», — заявил собеседник РБК.

Другой источник отметил, что к следующей неделе будет подготовлен пул кандидатов на замену Черчесову. В списке два российских тренера и пять иностранных, уточнил он.

30 июня технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной, но выразил ему доверие. Окончательное решение по вопросу отставки будет принято исполкомом РФС на заседании в ближайшее время.

События недели на afisha.ru
трагикомедия
Джетлаг: фильм
Комедийная мелодрама Михаила Идова о невозможности любви на расстоянии
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Огрики
Зеленые чумазые человечки спасают город Нюхвиль
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Судная ночь навсегда
Беспредел и истребление человечества переходят в Техас
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
РФС
РБК
Люди
Станислав Черчесов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить