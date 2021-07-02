Скончался художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко

В возрасте 86 лет умер народный артист СССР Николай Сличенко. Об этом сообщается на странице театра «Ромэн».

«С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушел из жизни Николай Алексеевич Сличенко — художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР», — написали в театре. Причина смерти не уточняется.

Николай Сличенко родился в 1934 году в Белгороде. В 1951 году, в 16 лет, начал работать в театре «Ромэн» артистом вспомогательного состава. С 1977 года Сличенко занимал должность главного режиссера и художественного руководителя.

За свою карьеру Сличенко сыграл более 60 ролей в театре, в том числе в спектаклях «Четыре жениха» и «Горячая кровь» по пьесам И.Хрусталева. Кроме того, артист снялся в ряде фильмов, таких как «В дождь и солнце» и «Свадьба в Малиновке».

«Есть у таланта удивительная особенность — многогранность. Именно таким был Николай Алексеевич Сличенко — выдающийся актер, певец, режиссер, педагог, художественный руководитель театра „Ромэн“, общественный деятель», — пишут представители «Ромэна».