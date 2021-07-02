Миллиардер Ричард Брэнсон отправится в космос 11 июля. Он обгонит полет Джеффа Безоса на девять дней

Virgin Galactic анонсировала испытательный суборбитальный космический полет с участием ее основателя и миллиардера Ричарда Брэнсона 11 июля, сообщается на сайте компании. В CNBC отмечают, что так миллиардер хочет опередить главу Amazon Джеффа Безоса, полет которого запланирован на 20 июля.
Миссия под названием Unity 22 пройдет на корабле VSS Unity с шестью членами экипажа, включая Брэнсона. Космолет стартует не с земли, как принято представлять, а с самолета-носителя White Knight Two — сразу с воздуха. После отстыковки он поднимется на высоту 80 километров над Землей — расстояние, которое в США считается границей с космическим пространством. Участники испытания пробудут в невесомости несколько минут, а сам полет продлится около двух часов на сверхзвуковой скорости.
Испытание будут транслировать в социальных сетях Virgin Galactic и на сайте. Запуск запланирован на 16.00 по московскому времени, если тому не помешают погода и технические неполадки.
С момента объявления акции Virgin Galactic выросли на 20% — и к закрытию торгов одна штука продавалась почти за 55 долларов, заметил The Wall Street Journal. Об экспедиции было известно и раньше, но точную дату назвали только сейчас.
Испытательный полет станет четвертым по счету для Virgin Galactic и первым с участием двух пилотов и четырех специалистов на борту. Главный конкурент Брэнсона в гонке суборбитального космического туризма — Blue Origin Джеффа Безоса. В отличие от Virgin Galactic корабль Безоса — это герметичная капсула на шесть человек, которую поднимет на высоту более 100 километров многоразовая ракета-носитель.