Миллиардер Ричард Брэнсон отправится в космос 11 июля. Он обгонит полет Джеффа Безоса на девять дней

Virgin Galactic анонсировала испытательный суборбитальный космический полет с участием ее основателя и миллиардера Ричарда Брэнсона 11 июля, сообщается на сайте компании. В CNBC отмечают, что так миллиардер хочет опередить главу Amazon Джеффа Безоса, полет которого запланирован на 20 июля.

Миссия под названием Unity 22 пройдет на корабле VSS Unity с шестью членами экипажа, включая Брэнсона. Космолет стартует не с земли, как принято представлять, а с самолета-носителя White Knight Two — сразу с воздуха. После отстыковки он поднимется на высоту 80 километров над Землей — расстояние, которое в США считается границей с космическим пространством. Участники испытания пробудут в невесомости несколько минут, а сам полет продлится около двух часов на сверхзвуковой скорости.