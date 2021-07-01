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Вышел трейлер фильма «Рожденный быть убитым» с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Алисией Викандер

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:34

На ютьюб-канале Netflix появился трейлер триллера «Рожденный быть убитым» («Beckett»), в которым главные роли исполнили Джон Дэвид Вашингтон («Довод», «Малькольм и Мари») и Алисия Викандер («Девушка из Дании», «Агенты А.Н.К.Л.»).

Фильм выйдет на стриминговой платформе 13 августа. Он расскажет об американском туристе, которые отправляется на отдых со своей девушкой в Грецию. Там он попадает в автокатастрофу и внезапно становится объектом преследования.

Картину поставил итальянский кинематографист Фердинандо Чито Филомарино, работавший в качестве второго режиссера с Лукой Гуаданьино над фильмами «Зови меня своим именем», «Суспирия» и «Большой всплеск». Гуаданьино выступил продюсером проекта.

Сценарий триллера написал Кевин А. Райс, а музыку к ленте создал Рюити Сакамото. Помимо Вашингтона и Викандер, в «Рожденном быть убитым» снялись Бойд Холбрук («Нарко», «Харви Милк») и Вики Крипс («Призрачная нить», «Колония Дигнидад»).

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