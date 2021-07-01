Вышел трейлер фильма «Рожденный быть убитым» с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Алисией Викандер

На ютьюб-канале Netflix появился трейлер триллера «Рожденный быть убитым» («Beckett»), в которым главные роли исполнили Джон Дэвид Вашингтон («Довод», «Малькольм и Мари») и Алисия Викандер («Девушка из Дании», «Агенты А.Н.К.Л.»).

Фильм выйдет на стриминговой платформе 13 августа. Он расскажет об американском туристе, которые отправляется на отдых со своей девушкой в Грецию. Там он попадает в автокатастрофу и внезапно становится объектом преследования.