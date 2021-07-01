Власти Дагестана пообещали выплатить по 100 тыс. рублей стобалльникам ЕГЭ

Дагестанские школьники, сдавшие Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов или ставшие призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, получат по 100 тыс. рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу республики Сергея Меликова.

Пресс-служба Меликова отметила, что соответствующее решение уже принято. Власти уверены, что необходимо награждать ребят, которые «своим трудом и талантом добиваются замечательных результатов». Их учителя или тренеры также получат премии.

По информации пресс-службы, на конец июня в регионе максимальный результат на ЕГЭ получили 40 выпускников. Выплату в размере 100 тыс. рублей будут выдавать за каждую успешно сданную дисциплину.

Чуть больше — 150 тыс. рублей — получат ученики Дагестана, завоевавшие звания победителей на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. Такую же премию получат их педагоги. Выплата осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

«Афиша Daily» собрала реакции выпускников на их результаты ЕГЭ. Среди них есть и радостные, и грустные ролики, но все они очень эмоциональные.