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На Красной площади задержали ЛГБТ-активистов. Они развернули радужный флаг «Право на брак для всех»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:46

На Красной площади в Москве задержали активистов Алана Леонгарда и Валю Нарциссову. Они отметили день своей свадьбы акцией в поддержку ЛГБТ-пар и развернули на Красной площади радужный флаг с надписью «Право на брак для всех», сообщило «ОВД-инфо».

Молодых людей отвезли в отделение полиции по району Китай-город. Нарциссовой вменяют участие в несогласованной акции, Леонгарду — повторное нарушение митингового законодательства.

Леонгард и Нарциссова объяснили мотивы своей акции в инстаграме. Она стала ответом на прошлогоднюю нереализованную инициативу политика Елены Мизулиной запретить трансперсонам вступать в брак.

«Спустя год от тех пугающих событий и, по совместительству, в последний день месяца гордости, мы вступаем в законный союз. Так сложилось, что из всего сообщества, мы — одни из тех, кто может это сделать. День нашей свадьбы, наш праздник, мы хотим разделить не только с родными и близкими, но и с теми, кто этого лишен», — написал Леонгард.

Он вместе с супругой потребовал принять закон о легализации браков для всех без исключения лиц старше 18 лет и исключить из перечня правонарушений статью о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних как «варварскую и разжигающую ненависть».

Ранее на Красной площади задержали еще одного ЛГБТ-активиста по имени Артем. Он вышел на одиночный пикет с плакатом «Стоп гомофобии». На него составили протокол об участии в несогласованной публичной акции.

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