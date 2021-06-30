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Фестиваль поэзии «Маяк» перенесли на сентябрь. В нем примут участие Людмила Петрушевская и Гречка

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:04

Фестиваль поэзии «Маяк» перенесли на 11 сентября из‑за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Изначально мероприятие планировали провести 31 июля. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы фестиваля.

Все купленные билеты будут действительны и на осеннем «Маяке». Он пройдет, как и задумывалось изначально, в пространстве «Севкабель Порт» с участием Людмилы Петрушевской, группы Zerolines и Олега Нестерова, певицы Гречки и группы «Курара».

Желающие вернуть билеты могут сделать это с 30 июня по 15 июля. Для этого необходимо связаться с билетным оператором и заполнить анкету на сайте.

На фестивале будут действовать две сцены — «Порт» и «Прилив. На первой пройдут мероприятия основной программы, в том числе паблик-ток о поэзии будущего с медиаменеджером Демьяном Кудрявцевым, драматургом Андреем Родионовыми, арт-критиком Лизой Савиной и редактором «Афиши Daily» Егором Михайловым.

Также на сцене «Порт» свои стихи прочитают фронтмен группы OQJAV Вадик Королев, солистка «АИГЕЛ» Айгель Гайсина, лидер «ПТВП» Леха Никонов, писательница Людмила Петрушевская и другие авторы. Кроме того, дуэт Андрея Родионова и музыканта «Елочных игрушек» Александра Зайцева представит электронно-поэтическую программу.

На «Маяке» прозвучат и произведения классиков — Николая Некрасова и Осипа Мандельштама. Гостей ждет перформанс «Проклятые поэты», посвященный 200-летнему юбилею Шарля Бодлера. Другое аудиовизуальное шоу подготовит Zerolines вместе с Олегом Нестеровым.

Сцену «Прилив» отдадут молодым и актуальным поэтам и музыкантам — проекту «Сверкай», группе «Трипинадва», Ване Пинженину и коллективу «Простывший пассажир трамвая № 7», Григорию Полухутенко и фем-панк-дуэту Perecore.

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