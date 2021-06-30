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Роскосмос рассекретил переговоры с погибшим экипажем корабля «Союз-11»

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:50

Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры с экипажем погибшего 50 лет назад корабля «Союз-11». Данные появились на сайте ведомства.

6 июня 1971 года Георгий Добровольский, Владислав Волков, Виктор Пацаев стартовали на ракете-носители «Союз» с космодрома Байконур. В те времена в СССР космонавты летали без скафандров. Специалисты считали, что дополнительная перестраховка ни к чему, поэтому Сергей Королев в 1964 году убрал их из кораблей. Уже через сутки экипаж состыковался с орбитальной станцией «Салют».

В рассекреченной стенограмме показали переговоры во время предстартовой подготовки, старта, и перед гибелью. Космонавты докладывали в Центр управления полетами о всех своих действиях. Они общались под псевдонимами: Земля — позывной «Заря» — ведет сеанс радиосвязи с экипажем — позывной «Янтарь» (1 — Георгий Добровольский, 2 — Владислав Волков, 3 — Виктор Пацаев).

Заря: Как идет ориентация?
Янтарь-2: Мы увидели Землю, увидели!
Заря: Хорошо, не торопись.
Янтарь-2: Начали ориентацию. Справа висит дождь.
Янтарь-2: Здорово летит, красиво!
Янтарь-3: «Заря», я — третий. У меня виден горизонт по нижнему срезу иллюминатора.
Заря: «Янтарь», еще раз напоминаю ориентацию — ноль-сто восемьдесят градусов.
Янтарь-2: Ноль-сто восемьдесят градусов.
Заря: Правильно поняли.
Янтарь-2: Горит транспарант «Спуск».
Заря: Пусть горит. Все отлично. Правильно горит. Связь заканчивается. Счастливо!

В Роскосмосе добавили, что последней фразой космонавтов стало шутливое пожелание Владислава Волкова: «Завтра встретимся, готовьте коньяк».

В момент отделения спускаемого аппарата от приборного и орбитального отсеков на высоте около 150 км радиосвязь с космонавтами прервалась. В те времена спускаемый аппарат не имел телеметрической системы, и на Земле никто не знал, что в данный момент происходит с экипажем.

30 июня трое космонавтов погибли из‑за разгерметизации, причиной стало преждевременное открытие вентиляционного клапана. Давление в спускаемом автомате стало резко снижаться и за полторы минуты упало с 760 до 50 миллиметров ртутного столба. Из‑за этого случилась декомпрессионная болезнь, кровь членов экипажа начала «закипать», пузырьки газа образовались в тканях, барабанные перепонки лопнули.

Вместе с расшифровками Роскосмос опубликовал короткий фильм из архивных кадров о «Союзе-11». В нем показали кадры безуспешной спасательной операции после приземления космонавтов на Землю.

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