Брижитт Бардо оштрафовали за оскорбление охотников. Актриса назвала их «террористами животного мира»

Французскую актрису Брижитт Бардо оштрафовали за оскорбление охотников на 5000 евро. Такое решение принял суд города Арраса, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

Кинозвезду, известную по таким картинам, как «И Бог создал женщину», «Истина» и «Презрение», обязали также выплатить главу Национальной федерации охотников Вилли Шрану 2000 евро в качестве возмещения убытков и компенсации за судебные расходы.

Шран подал иск против Бардо после того, как актриса в октябре 2019 года опубликовала статью на сайте собственного Фонда помощи животным. В ней артистка называла охотников «недочеловеками отвратительной трусости» и «террористами животного мира».

Бардо не присутствовала лично на заседании, однако адресовала суду письмо. В нем она признала, что является автором обидевших охотников слов. Актриса отметила, что высказывания, «возможно, были сделаны в сырой манере», но отражают «обеспокоенность большинства французов».

Скандальная статья Бардо пока доступна на сайте фонда, но суд потребовал, чтобы она была удалена в течение 15 дней. Ссылку на статью должны заменить на постановление суда. В случае неисполнения этого требования актрисе каждый день придется выплачивать штраф в 100 евро.