Перестрелки и молодой Тони в трейлере приквела «Клана Сопрано»

29 июня вышел первый трейлер «Множественные святые Ньюарка», приквела к сериалу «Клан Сопрано». Премьера фильма в российском прокате состоится 23 сентября, а 1 октября кинолента выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.

«Множественные святые Ньюарка» будет посвящен годам взросления и становления известного босса мафии Тони Сопрано, которого в сериале сыграл Джеймс Гандольфини. В фильме роль молодого главы семьи ДиМео исполнил его сын Майкл.

В фильме снялись Алессандро Нивола («Контора»), Вера Фармига («Заклятие»), Лесли Одом-младший («Гамильтон»), Джон Бернтал («Ходячие мертвецы»), Кори Столл («Карточный домик»), Билли Магнуссен («Аладдин»), Джон Магаро («Не исчезай») и многие другие.

Режиссерское кресло занял Алан Тейлон, а сценарий написали Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз. Все они ранее работали над «Кланом Сопрано».