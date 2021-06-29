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Перестрелки и молодой Тони в трейлере приквела «Клана Сопрано»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:42

29 июня вышел первый трейлер «Множественные святые Ньюарка», приквела к сериалу «Клан Сопрано». Премьера фильма в российском прокате состоится 23 сентября, а 1 октября кинолента выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.

«Множественные святые Ньюарка» будет посвящен годам взросления и становления известного босса мафии Тони Сопрано, которого в сериале сыграл Джеймс Гандольфини. В фильме роль молодого главы семьи ДиМео исполнил его сын Майкл.

В фильме снялись Алессандро Нивола («Контора»), Вера Фармига («Заклятие»), Лесли Одом-младший («Гамильтон»), Джон Бернтал («Ходячие мертвецы»), Кори Столл («Карточный домик»), Билли Магнуссен («Аладдин»), Джон Магаро («Не исчезай») и многие другие.

Режиссерское кресло занял Алан Тейлон, а сценарий написали Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз. Все они ранее работали над «Кланом Сопрано».

«Молодой Энтони Сопрано взрослеет в одну из самых бурных эпох в истории Ньюарка, становясь мужчиной в то время, когда соперничающие гангстеры начинают подниматься и бросать вызов всемогущей криминальной семье ДиМео. <…> В эпоху перемен его дядя Дики Молтисанти, которого он боготворит, изо всех сил пытается справиться со своими профессиональными и личными обязанностями. Его влияние на племянника поможет превратить впечатлительного подростка во всемогущего босса мафии, которого мы позже узнаем: Тони Сопрано», — сказано в официальном описании к фильму.

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