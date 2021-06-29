СМИ: сотрудников Apple обяжут носить на груди видеорегистраторы, чтобы избежать утечек информации

Сотрудников Apple обяжут носить нагрудные камеры, чтобы избежать утечек информации о новых устройствах и технологиях. Об этом сообщил FrontPageTech со ссылкой на свои источники в компании.
По данным издания, для наблюдения за действиями работников будут использоваться видеорегистраторы Axon Body — их часто применяют американские полицейские. В Apple надеются, что таким образом компания сможет обезопасить себя от популярных инсайдеров.
Один из них — Джон Проссер — недавно рассказал на ютьюб-канале об усилившемся давлении на него со стороны корпорации. Кроме того, ранее Apple уже грозила судебными исками другим инсайдерам — китайскому информатору Kang и 3D-дизайнеру Джермейну Смиту.