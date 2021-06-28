В петербургском «Манеже» открылась уличная выставка «Новые руины. Стекло» под кураторством художника Максима Имы. Она проработает до 31 июля, об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Участники предыдущих выставок из серии «Новые руины» уже работали с огромными бетонными колоннами и гранитными камнями, создавая на них граффити-комиксы и высекая изображения с помощью кувалды и скарпелей.

Выставка «Стекло» продолжит этот диалог, но уже на языке прозрачности и хрупкости. В создании инсталляции приняли участие Покрас Ломпас, A.D.E.D, Виталий Пушницкий, Александр Шишкин-Хокусай, Юрий Штапаков, Владимир Абих и другие художники. Все они работали в стиле скрэтчинг (от англ. — царапать, скрести) с применением разнообразных подручных средств.