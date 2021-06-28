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Илон Маск разбогател почти на 10 млрд долларов за неделю

Виктория Шанина
Сегодня в 13:36

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск разбогател на 9,9 млрд долларов за прошлую неделю. Это связано с ростом стоимости акций Tesla, пишет РИА «Новости».

Согласно списку Forbes, состояние Илона Маска оценивается в 165,9 млрд долларов. На данный момент бизнесмен занимает третью строчку рейтинга — сразу после Джеффа Безоса с состоянием в 196,2 млрд долларов и Бернара Арно (192,2 млрд).

Состояние Маска выросло благодаря акциям Tesla. На прошлой недели их стоимость выросла на 7,8%. По информации Forbes, активный рост стоимости ценных бумаг связан с «общерыночным оптимизмом» на фоне соглашения об «инфраструктурном пакете» на 1,2 трлн долларов, к которому пришли Белый дом и группа сенаторов США 23 июня.

Ранее Маск распродал всю свою недвижимость и переехал в сборную «лачугу». Его новый дом состоит из блоков быстровозводимого жилья, площадь — 37 квадратных метров, а стоил он 50 тыс. долларов. Главное преимущество в том, что дом находится на территории космической компании SpaceX, принадлежащей бизнесмену.

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